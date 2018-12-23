Порошенко уравнял бойцов ОУН и УПА с ветеранами Великой Отечественной войны

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, признающий бойцов запрещенных в России Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) участниками боевых действий. Об этом в воскресенье, 23 декабря, на сайте Верховной рады.

Как уточняется в сообщении Рады, документ с подписью президента был возвращен 22 декабря.

6 декабря законопроект №8519 («О внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке») приняли депутаты Верховной рады. За него проголосовали 236 парламентариев при необходимых 226.

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Ранее участниками боевых действий считались лишь те бойцы УПА, которые «воевали против немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годах» и были реабилитированы как жертвы политических репрессий. В результате изменений к участникам боевых действий теперь относятся и те, кто до начала 1956 года оказывал сопротивление советской власти после освобождения территории современной Украины от немцев в октябре 1944 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время в живых остается 1201 участник ОУН и УПА. Все они, как и ветераны Великой Отечественной войны, получат право на около 20 социальных льгот. В частности, им предоставят льготы на медицинское обслуживание и получение лекарств, а также на проезд в общественном транспорте и на оплату коммунальных услуг.

Националистическая организация ОУН существовала с 1920-х по 1950-е годы. В 1943 году боевики УПА (боевое крыло ОУН) организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек. После окончания войны УПА продолжила свою деятельность, развернув вооруженное сопротивление советской власти. Считается, что жертвами националистов стали около 100 тысяч человек, в том числе женщины и дети.

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