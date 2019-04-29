Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных. Свое заявление министр опубликовал в Facebook-аккаунте.

«Обидно, но на сегодняшний день у нас есть все основания считаться такими из-за внешнего влияния: агрессия России в Донбассе, российская оккупация Крыма, коррупция, экономические проблемы, советское наследие, Чернобыль», — написал Климкин.

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ООН ежегодно публикует Всемирный доклад о счастье. Рейтинг формируется исходя из шести критериев: ВВП на душу населения, социальная поддержка, продолжительность жизни, свобода жизненного выбора, уровень коррупции и щедрость. В обновленном рейтинге самой счастливой страной была признана Финляндия. В первую десятку также входят Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия. Россия расположилась на 68 месте. Замыкают список Афганистан, Центральная Африканская Республика (ЦАР) и Южный Судан.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона власти страны переименовали несколько городов, десятки улиц. Также демонтируются памятники советским вождям и деятелям. В 2017 году на Украине отчитались об уничтожении всех памятников Ленину. В Черкасской и Луганской областях на их месте появились скульптуры Чиполлино и украинского казака.

В конце 2018 года Киев объявил о сносе памятника российскому полководцу Александру Суворову. Его место займет статуя наказного гетмана Запорожского войска, соратника Богдана Хмельницкого Ивана Богуна, жившего в XVII веке.

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