Украинские памятники Ленину заменили на Чиполлино и казака

На месте снесенных памятников Ленину в Луганской и Черкасской областях Украины установили Чиполлино и украинского казака. Об этом сообщил украинский историк Кирилл Галушко в своем Facebook.

«В Марковке Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино. Край славится луком. Вполне достойная замена», — написал он, назвав установку памятника «апофеозом декоммунизации».

Также он опубликовал фотографию, где на месте памятника Ленину в одном из населенных пунктов Черкасской области установлена скульптура украинского казака с булавой и надписью «Вас приветствует спортохота».

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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