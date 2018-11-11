На Украине раскрыли план по «быстрой» декоммунизации Крыма

Декоммунизацию в Крыму и Донбассе необходимо проводить быстро и решительно. Такое мнение в воскресенье, 11 ноября, высказал изданию «Главред» директор Украинского института национальной памяти (УИНП), историк Владимир Вятрович.

«Когда мы начинали декоммунизацию в Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ», — заявил Вятрович.

По его словам, планы по переименованию объектов в Крыму уже проработаны и даже были утверждены в Верховной Раде, однако претворить их в жизнь можно будет только после того, как полуостров вернется под контроль Украины. «Это около 70 с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымско-татарские названия», — пояснил глава УИНП.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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