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Украинский депутат вызвал полицию на дискотеку из-за пионерских галстуков

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Депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев вызвал полицию из-за мужчин, пришедших на «Дискотеку 80-х» в пионерских галстуках. Об этом он написал в своем Facebook.

«Пришлось вывести из зала и вызвать полицию на провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой. Вели себя как типичные советские люди. Что еще должно произойти, чтобы такие наконец поняли, сколько смертей коммунистическая идеология принесла Украине?» — написал он.

По словам Арьева, приехавшие полицейские «оформили» людей в пионерских галстуках, которые пытались «наехать» на стражей порядка. Он также сообщил, что написал на них заявление в полицию.

«Полконцерта испорчено, но мы не жалеем», — заключил депутат.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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