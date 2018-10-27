Украинская армия уравняет женщин и мужчин

В субботу, 27 октября, на Украине вступил в силу закон об обеспечении равенства прав и возможностей мужчин и женщин при прохождении службы в армии и других воинских формированиях. Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, теперь женщины могут занимать те же должности и получать те же воинские звания, что и мужчины. Кроме того, у представителей обоих полов будет одинаковый круг обязанностей и уровень ответственности при прохождении воинской службы.

Помимо этого, женщины смогут служить до 45 лет на должностях рядовых и сержантов и до 60 лет — в высшем офицерском составе. Ранее они могли находиться на военной службе только до 40 лет. Также теперь женщин-военнослужащих можно назначать в суточный наряд, однако при этом следует соблюдать закон об охране материнства и детства.

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Закон снял ограничения на прохождение женщинами службы в запасе. От военных сборов освобождаются только беременные. Предельный возраст нахождения в запасе мужчин и женщин также уравняли до 65 лет. Ранее женщин отправляли в отставку в 50 лет.

Документ подписан президентом Украины Петром Порошенко 12 октября.

В октябре в Киеве подсчитали число призывников-уклонистов. Повестки в военкомат проигнорировали около 80 процентов жителей города. Военком Киевского гарнизона уточнил, что в Киеве подлежат призыву 57 549 человек, всего на учете стоят около 90 тысяч молодых людей.

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