Киевляне массово проигнорировали повестки в армию

В Киеве подсчитали число призывников-уклонистов. Об этом агентству «Украинские новости» сообщил военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин.

По его словам, повестки в военкомат проигнорировали около 80 процентов жителей города. «Уклоняются от призыва по состоянию на сегодняшний день 33 619 лиц», — отметил Клявин. Он добавил, что все материалы в отношении уклонистов переданы в полицию для розыска.

Военком Киевского гарнизона уточнил, что в Киеве подлежат призыву 57 549 человек, всего на учете стоят около 90 тысяч молодых людей.

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12 октября президент Украины Петр Порошенко пообещал, что солдаты-призывники не будут служить в районе боевых действий, передает телеканал «112 Украина». «Еще несколько лет назад я принял решение, еще раз подчеркиваю здесь перед вашими родителями, это решение выполняется — призывники на фронт не отправляются», — заявил он.

В октябре стало известно, что Верховная Рада поддержала президентский законопроект о введении в армии «бандеровского» приветствия «Слава Украине». Помимо этого, обращение к военнослужащим вне строя заменяется с «товарищ» на «пан».

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