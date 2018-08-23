Порошенко захотел сильнейшую армию в Европе

Президент Украины Петр Порошенко пообещал создать сильнейшую армию в Европе. Об этом он заявил на форуме ветеранов в Киеве, сообщает телеканал News One.

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По мнению украинского лидера, национальной армии удастся занять лидирующие позиции в военной сфере, поскольку бойцы осознают цели. «Впереди еще очень много работы, и точно легко не будет никому. Ничего этого я обещать не буду, но наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют», — сказал Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия не сможет изменить курс Киева на интеграцию с Европой. «Главный месседж, который я привез с саммита НАТО — двери НАТО для Украины открыты, что бы там ни говорила Россия. И ключевой месседж для России: вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства», — считает он.

Сектор безопасности, который включает правоохранительные, разведывательные, оборонные и другие сферы, будет полностью реформирован по стандартам НАТО, отметил глава государства.

22 августа стало известно, что ряд регионов Украины может поднять восстание после выборов президента страны в 2019 году. Так считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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