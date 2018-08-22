Названо число готовых вернуться в Донбасс украинских военных

Около 160 тысяч участников вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины готовы при случае вернуться в Донбасс. С таким заявлением в среду, 22 августа, выступил президент Украины Петр Порошенко, передает «Гордон».

«Почти 160 тысяч участников боевых действий в настоящее время числятся в оперативном резерве первой очереди… Это готовность номер один снова при необходимости взять оружие в руки, взять его умело, профессионально, с высокой степенью подготовки. И я ни на йоту не сомневаюсь в том, что каждый из вас готов снова стать в строй. Но я не хочу, чтобы в жизнь страны когда-либо снова вернулась война», — сказал украинский лидер.

Порошенко заверил, что Киев будет бороться только за мир и за украинскую землю. Всего же, по его словам, в вооруженном конфликте со стороны Украины принимали участие 344 тысячи человек, которые за «четыре с половиной года выстояли в борьбе с жестоким, сильным и вероломным агрессором» и являются сейчас гарантом независимости Украины.

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«Мы осознаем, что Украина за эти четыре с половиной года заплатила очень высокую цену в борьбе за независимость. Тысячи погибших, погибших украинских воинов, добровольцев, волонтеров, погибших от пуль снайперов, снарядов артиллерии, минометов и систем залпового огня, и также тысячи гражданских. Десятки тысяч раненых и тех, кто получил тяжелые психологические травмы», — цитирует Порошенко «Укринформ».

Также украинский лидер пообещал, что украинская армия будет одной из самых сильных в Европе. «Мы полностью перестраиваем весь сектор безопасности, включая Вооруженные силы, полностью под стандарты НАТО. И главный месседж, который я привез с саммита НАТО — двери НАТО для Украины открыты, что бы там ни говорила Россия. И ключевой месседж для России: вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства», — сказал он.

«Впереди еще очень много работы, и точно легко не будет никому. Ничего этого я обещать не буду, но наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют», — подчеркнул Порошенко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле отрицают наличие на востоке Украины регулярных подразделений российских Вооруженных сил.

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