Пропутинские украинские политики шокировали Порошенко

Президент России Владимир Путин обладает значительным числом сторонников среди украинских политиков. С таким заявлением в среду, 22 августа, выступил президент Украины Петр Порошенко, передает «Украинская правда».

«Современная война ведется не только на линии фронта. У нас все уже хорошо выучили термин "гибридная война". Кремль навязывает нам информационную войну, которая имеет целью поработить наш разум», — рассказал украинский лидер.

По мнению Порошенко, некоторые украинские политики, «ослепленные внутренней борьбой, бездумно, а иногда сознательно тиражируют избитые и опасные штампы российской пропаганды».

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«Призываю вас включиться в информационную войну... Когда с больной головы на здоровую валит Путин, это еще можно понять. Но меня как президента шокирует другое: как же чертовски много у него адвокатов в украинском политикуме! Они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить на Украину», — заметил президент Украины, призвав политиков к единству.

Кроме того, Порошенко уверен, что установление мира в руководимой им стране зависит от России. «Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, для всей украинской нации неприемлем путь, на котором кто-то будет навязывать Украине «российские кабальные условия». «Посмотрите на Абхазию, посмотрите на [Южную] Осетию, посмотрите на все оккупированные земли, посмотрите, как там живут люди — это то, что предлагает Россия жителям оккупированных земель. Украинцы никогда не согласятся на это», — сказал глава государства. Порошенко уверен, что именно украинский народ является «гарантией того, что реванша не будет и не будет возвращения в Российскую империю».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения. Также Киев не признает итоги плебисцита в Крыму, Москва же настаивает, что процесс присоединения полуострова соответствовал нормам права.

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