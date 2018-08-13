Саакашвили распек «дебила» Порошенко и предрек ему провал

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили в интервью «Стране.ua» рассказал о своем отношении к президенту Украины Петру Порошенко и оценил его перспективы выиграть выборы главы государства, намеченные на 2019 год.

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Саакашвили указал, что не считает украинского лидера своим врагом. «Порошенко — это мелкий бессарабский барыга (президент Украины родился в Одесской области, а в возрасте девяти лет переехал с семьей в Молдавскую ССР — прим. «Ленты.ру»). (...) Это человек, который пришел в политику делать деньги. Вся политика Порошенко — это "купи — продай". Вся его политика — это торговля людьми, уголовными делами, интересами страны», — сказал экс-глава Одесской области.

Комментируя заявление председателя фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлии Тимошенко о том, что Порошенко намерен начать эскалацию боевых действий в Донецкой и Луганской областях страны, чтобы сорвать выборы главы государства, Саакашвили указал, что подобный вариант развития событий возможен. «Я верю в то, что Порошенко способен на все, и, возможно, у Юли больше информации. И то, что он будет договариваться с чертом, и с [президентом России Владимиром] Путиным, лишь бы удержаться у корыта, это однозначно», — подчеркнул он.

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«Если Порошенко нужно будет слить часть территории для победы на выборах, он это сделает. Он закроет глаза на преступление. А если ему самому придется совершить преступление, он это сделает. Порошенко не труслив. Он в своей мерзости остается смелым», — добавил Саакашвили.

Бывший президент Грузии указал на то, что наблюдает за Порошенко давно (в конце 1980-х годов они учились в Киевском университете на факультете международных отношений). «У нас было много общих друзей и знакомых, но реально это человек, который тогда интересовался только деньгами. А я деньгами не интересовался, у меня были состоятельные родители, бабушка с дедушкой, они присылали мне деньги, и я не нуждался. Порошенко был бизнесменом, он не учился, а зарабатывал. И не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и кидал людей», — поведал Саакашвили.

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Также политик заявил, что сейчас не пожал бы руку украинскому президенту. «Порошенко должен сидеть и общаться с прокурорами и следователями. Он уголовный преступник, ответственный не только за смерти многих тысяч людей в котлах, в тысячах смертей из-за бедности, в эмиграции. Но, главное, Порошенко — это убийца надежды. Он убил время, и это непростительно», — подчеркнул Саакашвили. Кроме того, по его словам, в США на президента Украины заведено несколько уголовных дел.

«Порошенко сказал одному моему американскому другу: "Саакашвили все время сидит на коксе. Ты мне веришь? Я точно знаю. Посмотри ему в глаза. Саакашвили нюхает кокаин". Это Порошенко! Президент! Дебил! Лжет и говорит, что у него есть точная информация, причем он точно знает, что я никаких наркотиков не употребляю. Порошенко — президент-сплетник. Верит в то, о чем врет», — рассказал он.

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Бывший президент Грузии уверен, что Порошенко не сможет победить на выборах главы государства в 2019 году. «У людей есть чувство самосохранения. И большие шансы на победу у Юли [Тимошенко]. У Порошенко шансов нет. Из власти у [премьер-министра Владимира] Гройсмана намного больше шансов. И это будет ирония судьбы. У любого кандидата шансов больше. Я знаю, что происходит в "Блоке Петра Порошенко", они там все говорят, что уходят в оппозицию. Даже Порошенко не верит в свою победу», — заверил он.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшему в оппозицию к главе государства, украинского гражданства, что не помешало экс-президенту Грузии в сентябре прошлого года прорваться на территорию Украины и потребовать отставки Порошенко. В феврале украинские спецслужбы задержали Саакашвили и выдворили его из страны.

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