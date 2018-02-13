Более 10 оперативников таскали Саакашвили за волосы

На задержание в Киеве бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили было брошено более десяти человек. Об этом свидетельствует видео с камер наблюдения ресторана «Сулугуни», в котором силовики скрутили опального политика, опубликованное Telegram-каналом «Зрада чи Перемога».

На кадрах видно, как в ресторан по очереди забегают 14 человек в масках и камуфляже, кладут Саакашвили лицом на пол, а затем выводят, хватая его за волосы.

Позднее Саакашвили сравнил украинских силовиков с фашистами, заявив, что его задержание сопровождалось применением «очень грубой силы».

12 февраля стало известно, что спецназ украинской погранслужбы задержал Саакашвили, доставил его в аэропорт Борисполь на вертолете, затем лишенного украинского гражданства политика пересадили в самолет, который доставил его в польскую столицу.

В конце 2017 года Окружной административный суд Киева постановил, что причин для отказа в экстрадиции лишенного ранее украинского гражданства Саакашвили нет.

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