Сторонники Саакашвили отправились к администрации Порошенко

Соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе в своем Facebook объявил о сборе сторонников политика у здания администрации президента Украины Петра Порошенко.

«В 18:30 (19:30 мск) собираемся под АП (зданием администрации президента — прим. «Ленты.ру»). На Банковой [улице]!» — написал он. Позже Сакварелидзе сообщил, что Саакашвили вышел с ним на связь и подтвердил, что находится в Варшаве.

12 февраля Саакашвили был выдворен с Украины в Польшу. За несколько часов до этого политика задержали в одном из ресторанов Киева. На спецназовцах, задержавших политика, были куртки с надписью ДПСУ — пограничная служба Украины.

В конце 2017 года Окружной административный суд Киева постановил, что нет причин для отказа в экстрадиции лишенного ранее украинского гражданства Саакашвили.

Саакашвили в июле 2017 года был лишен украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии). В тот момент бывший губернатор Одесской области находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну, однако в сентябре Саакашвили проник на Украину из Польши через контрольно-пропускной пункт «Шегини». Сторонники политика прорвали оцепление силовиков, после чего он попал на территорию страны. 3 октября он подал прошение о предоставлении политического убежища на Украине, однако впоследствии ему было отказано.

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