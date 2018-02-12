Саакашвили сравнил украинских силовиков с фашистами и пообещал вернуться

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил процесс своего задержания украинскими силовиками с действиями фашистов. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

«Задержание происходило с применением очень грубой силы, эти люди вели себя как фашисты, — заявил он. — Сейчас я в Варшаве, и польская сторона приняла все меры безопасности. Я сейчас под охраной в отеле».

Рассуждая о своем будущем, Саакашвили пообещал вернуться на Украину и «уже думает, как это сделать». При этом он отметил, что «сейчас нам надо продолжать нашу борьбу».

Ранее 12 февраля назвал президента Украины Петра Порошенко «подлым барыгой, который хочет угробить Украину». Он рассказал, что люди в масках скрутили его в одном из киевских ресторанов, закрыли ему глаза и связали руки. После его доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, а затем его пересадили в самолет, который доставил его в польскую столицу.

В конце 2017 года Окружной административный суд Киева постановил, что причин для отказа в экстрадиции лишенного ранее украинского гражданства Саакашвили нет.

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