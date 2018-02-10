Саакашвили взял на себя ответственность за всех грузин и собрался в Польшу

Иммиграционная служба Украины приняла решение о депортации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Рустави-2».

При этом, как заметил Саакашвили, несмотря на решение киевских властей, он «продолжит мирную борьбу за смену власти на Украине». Причиной всех бед на Украине и в Грузии Саакашвили назвал руководство России.

В то же время на вопрос, как бывший президент оценивает деятельность предыдущего грузинского правительства, Саакашвили заявил, что несет ответственность за само существование государственности в Грузии, которая насчитывает много веков. По словам Саакашвили, нынешнее грузинское государство разваливается, и все грузины обязаны подумать об этом.

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5 января Саакашвили в Грузии признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы государства и заочно приговорили к трем годам заключения. В конце 2017 года Окружной административный суд Киева постановил, что нет причин для отказа в экстрадиции лишенного ранее украинского гражданства Саакашвили.

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