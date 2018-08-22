Киев приготовился к восстанию регионов Украины

Ряд регионов Украины может поднять восстание после выборов президента страны, запланированных на 2019 год. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Видео доступно на YouTube (с 11:19).

«У меня есть некоторые опасения относительно последствий выборов. Нет разницы, кто будет победителем, условно говоря, какой-то неизвестный Пипкин... Я могу спрогнозировать наихудший, с моей точки зрения, сценарий — это когда на следующий день после оглашения победителя один, два, три областных совета, неважно в каком регионе, выскажут свою точку зрения, мол, мы не считаем его победителем», — указал он.

Сразу после этого, по мнению Туки, могут начаться «крайне негативные действия, которые обязательно будут поддержаны нашими друзьями за поребриком [Россией]». Он добавил, что разработкой противодействия этому сценарию уже сейчас должна заниматься Служба безопасности Украины. Угроза, полагает Тука, существует во всех регионах Украины.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок, однако пока он не объявлял о своих планах. Согласно социологическим опросам, большинство украинцев хотели бы видеть на должности президента страны Юлию Тимошенко, которая уже заявила, что будет бороться за пост главы государства в 2019 году.

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