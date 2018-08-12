На Украине испугались за свою государственность

Политические процессы на Украине могут подорвать ее государственность. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью изданию «Апостроф».

«Извините, у нас есть вообще риск потерять государственность, не просто контроль над двумя или тремя портами. У нас есть реальная угроза потерять государственность, и в то же время не обязательно военным путем. Достаточно [депутату Вадиму] Рабиновичу и [политику Евгению] Мураеву, [депутату Юрию] Бойко и остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент — и все, каюк, Украины нет, а есть "Малороссийская губерния"», — сказал он, комментируя кризис в Азовском море.

Он также упрекнул официальный Киев за пренебрежение к избирателям с Донбасса и переселенцам. Тука раскритиковал мнение представителей правящей коалиции, что работать с электоратом в зоне конфликта бесполезно.

«У меня сразу мгновенно встречный вопрос: "Слушайте, а что вы для этих людей сделали, чтобы они были вашим электоратом? Вы им предоставили жилье? Нет. Вы им предоставили льготные кредиты? Нет. Вы им предоставили какую-то поддержку? Нет. Вы их лишили права участвовать в голосовании, в избрании власти и еще сейчас пеняете, что они не ваш электорат? Да побойтесь Бога в конце концов"», — сказал чиновник.

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Замминистра исключил военный путь разрешения ситуации в Азовском море. Он отметил, что стратегия разрешения кризиса уже прорабатывается с министерством обороны и МИД страны, также Киев планирует заручиться поддержкой «международных партнеров».

Ситуация в Азовском регионе обострилась после открытия Крымского моста. Украинские официальные лица заявляли об усилении своей группировки в акватории Азовского моря. 2 июля главком ВМС Украины сообщил, что в ближайшее время флот страны может пополниться бронекатерами с «неожиданным» оснащением. Также украинские пограничники регулярно задерживают российские суда.

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