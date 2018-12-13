Украинцы переключились с Ленина на Суворова

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что памятник российскому полководцу Александру Суворову в Киеве будет демонтирован. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Департамент охраны культурного наследия киевской администрации отказался вносить памятник Суворову, расположенный перед Киевским военным лицеем имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище), в Реестр памятников. Он будет снесен после того, как министерство культуры примет окончательное решение.

Отмечается, что с подобным предложением выступил начальник лицея генерал Игорь Гордийчук.

В июле сообщалось, что в городе Золочев на Украине неизвестные разбили памятник классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Игорь Гринькив предположил, что произошедшим «воспользуются пророссийские СМИ и используют это в политических целях», хотя, по его словам, в городе нет радикально настроенных жителей.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям. В 2017 году на Украине отчитались об уничтожении всех памятников Ленину.

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