На Украине уничтожили памятник Пушкину

В городе Золочев Львовской области Украины неизвестные разбили памятник классику русской литературы Александру Пушкину. Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Игорь Гринькив.

«Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. (...) Жаль, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов», — указал градоначальник.

Гринькив написал, что не удивится, если произошедшим «воспользуются пророссийские СМИ и используют это в политических целях». «На самом деле, тут нет политики», — уверен он.

В апреле 2017 года неизвестные разрушили памятник Пушкину в подмосковном Орехово-Зуево. Вандалы оставили от фигуры классика только ноги. Скульпторам удалось воссоздать памятник за несколько месяцев, в сентябре обновленный монумент вернули жителям города.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!