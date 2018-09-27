На месте памятника Ленину в Киеве появилась огромная рука

В центре Киева в четверг, 27 сентября, состоялось открытие арт-объекта Middle Way румынского скульптора Богдана Раци. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Объект представляет собой огромную голубую руку и будет находиться на бульваре Тараса Шевченко временно. Скульптура символизирует дружбу и общение.

Арт-объект установлен в рамках инициативы главы города Виталия Кличко «Киев — город мира».

«Middle Way» появился на территории, где до декабря 2013 года находился памятник основателю Советского государства Владимиру Ленину. Монумент из редкого материала (карельского кварцита) был открыт в 1946 году. Памятник представлял собой фигуру Ленина высотой 3,45 метра, установленную на цилиндрическом постаменте высотой 6,8 метра. Вечером 8 декабря 2013 года во время Евромайдана памятник был свален с постамента протестующими.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям. Спустя два года директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович отчитался о демонтаже всех памятников Ленину в стране.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!