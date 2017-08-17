На Украине отчитались о сносе всех памятников Ленину

Директор украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович заявил, что в стране снесены все известные памятники Ленину. Об этом в четверг, 17 августа, он сказал в интервью порталу Лига.net.

«Демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленина. По нашей информации, Ленина в городах больше нет — на территории, которая контролируется Украиной», — сообщил Вятрович.

Он добавил, что большая часть монументов была уничтожена. «Те, которые представляют собой материальную ценность, например из бронзы, могли быть переплавлены. Часть сохраняется для музея. Надеюсь, в конце этого года мы сможем основать такой музей в Киеве, на территории ВДНХ. Это будет музей монументальной пропаганды СССР. Осенью этого года мы его анонсируем», — пообещал Вятрович.

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19 июня директор ИНП сказал, что в Киеве остается 10 скульптур и 18 памятных знаков советской эпохи, которые попадают под закон о декоммунизации. В списке — скульптура, посвященная автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому, памятник советскому военному деятелю Михаилу Кирпоносу, конная статуя красного командира Николая Щорса и скульптурная композиция экипажа бронепоезда «Таращанец».

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

Закон о декоммунизации активно проводит в жизнь Институт нацпамяти. Он учрежден правительством Украины и является органом исполнительной власти.