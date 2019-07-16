Украинский суд признал коммунизм угрозой государственности

Конституционный суд Украины признал закон о декоммунизации страны соответствующим основному закону госудаства. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на близкий к рассмотрению вопроса источник.

Заседание по вопросу конституционности закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» проходило в закрытом режиме во вторник. Источник отмечает, что согласно решению суда, пропаганда коммунистических идей представляет собой попытку оправдания тоталитаризма и, как следствие, отрицает конституционные принципы современной Украины.

Исходя из этого коммунизм был назван «реальной угрозой для современной украинской государственности».

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В мае 2017 года 46 депутатов Рады обратились в КС с просьбой проверить конституционность антикоммунистического закона. Они отмечали, что он нарушает права и свободы граждан и противоречит демократическим нормам и международным стандартам по обеспечению свободы слова. Пока суд рассматривал этот вопрос, под зданием КС проходили акции националистов.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона власти страны переименовали несколько городов, десятки улиц. Также демонтируются памятники советским вождям и деятелям. В 2017 году на Украине отчитались об уничтожении всех памятников Ленину. В Черкасской и Луганской областях на их месте появились скульптуры Чиполлино и украинского казака.

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал декоммунизацию одним из главных итогов его президентства. Лидер партии «Слуга народа», которая поддерживает нового президента Владимира Зеленского, Дмитрий Разумков говорил, что переименование городов и сел по закону о декоммунизации нужно принимать на местном уровне, а не в Верховной Раде.

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