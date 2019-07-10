Спикер Рады поругался с оппозицией из-за «теней прошлого»

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий вступил в перепалку с заместителем лидера партии «Оппозиционный блок» Александром Вилкулом. Инцидент произошел в среду, 10 июля, на заседании парламента, пишет УНИАН.

В ходе своего выступления Вилкул раскритиковал работу Рады и прошлую власть. Он также заявил, что матерные слова нельзя запрещать, так как именно ими люди на улицах оценивают работу парламента, правительства и бывшего президента. «На этой неделе подходит к своему бесславному концу этот 8-й созыв, прости Господи, Верховной Рады Украины», — добавил нардеп.

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В ответ Парубий сказал, что народ оценит важные решения, которые приняли депутаты нынешнего созыва и которые бесят оппозицию — закон о языке и закон о декоммунизации.

«А тени из прошлого, которые идут сегодня всеми колоннами в Верховную Раду, не будут иметь никаких перспектив, и мы не дадим реванша и не дадим возможности поставить под сомнение все достижения, которые были сделаны этим созывом», — подчеркнул председатель парламента.

8 июля на заседании Рады поругались лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и вице-спикер Ирина Геращенко. Политики поспорили по поводу информационной безопасности Украины, в частности, из-за отмены телемоста Киев — Москва.

В марте 2017 года в сессионном зале Рады произошла стычка между Александром Вилкулом и несколькими его коллегами из-за того, что парламентарий выступал на русском языке.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. В них будут участвовать 22 партии. Решение о проведении выборов было принято после того, как президент Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к нему со стороны граждан.

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