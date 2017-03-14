В Раде поругались из-за выступления депутата на русском языке

В сессионном зале Верховной Рады Украины произошла стычка между депутатом от «Оппозиционного блока» Александром Вилкулом и несколькими его коллегами из-за того, что парламентарий выступал на русском языке. Запись инцидента была опубликована телеканалом NewsOne на видеохостинге YouTube.

Вилкул с трибуны парламента обратился к собравшимся с речью о вызванном угольной блокадой кризисе в металлургии страны. Несколько депутатов окружили его, один из них убрал микрофон от лица Вилкула и потребовал говорить только по-украински. Такой же призыв депутату от «Оппозиционного блока» адресовала и вице-спикер Ирина Геращенко. Тем не менее Вилкул продолжил выступление на русском языке.