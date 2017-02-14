В Верховной Раде предложили разрешить парламентариям говорить на русском языке

Депутат Верховной Рады Украины Александр Вилкул внес на рассмотрение парламента законопроект, позволяющий народным избранникам выступать в сессионном зале на родном языке. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Отмечается, что проект закона направлен на то, чтобы не допустить «ограничение права депутатов выступать в парламенте на родном языке языковых меньшинств».

8 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал депутатов выступать в парламенте исключительно на украинском языке. «Есть единственный государственный язык на Украине — это украинский», — заявил он.

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В январе на рассмотрение парламента внесен законопроект об исключительности украинского языка. Документ предусматривает, что украинский должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме того, только украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания. За использование русского языка и языков нацменьшинств предусматриваются штрафы.

Сейчас на Украине действует принятый в 2012 году закон, который разрешает официальное использование двух языков в 13 из 27 регионах страны.