Депутаты в Черкассах устроили драку из-за русского языка

Видео: Інформаційний портал ІнфоМІСТ / YouTube

На Украине депутаты Черкасского областного совета устроили драку во время сессионного заседания из-за того, что один из выступающих говорил на русском языке. Видео опубликовало в YouTube местное издание «Инфомост».

Директор гостиницы «Днепр» Борис Лебедцов стал отчитываться о проделанной работе на русском языке. Депутаты от националистической партии «Свобода» потребовали, чтобы он говорил на украинском. На что Лебедцов заметил, что ему удобнее изъясняться по-русски. После этих слов на директора отеля набросился лидер фракции «Свободы» в облсовете Юрий Ботнар.

Началась потасовка, которая переросла в драку. Схватку удалось разнять только при помощи присутствующих на заседании полицейских. «С этой минуты выступать на русском тут никто не будет», — заявил Ботнар по окончании битвы.