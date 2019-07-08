Тимошенко поругалась с вице-спикером Рады из-за пророссийских телеканалов

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко поспорили по поводу информационной безопасности Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Инцидент произошел на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента. Тимошенко заявила, что в вопросе проведения телемоста между украинским и российским телеканалами нельзя заламывать руки, а нужно принимать решение в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), который контролируется президентом Владимиром Зеленским, и в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания, находящемся под влиянием бывшего главы государства Петра Порошенко.

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«Не надо рассказывать, что это какая-то новость, непонятная для нас история устройства телемостов — этот телемост Петр Порошенко строил пять лет, и сейчас по этому телемосту готовятся делать очень сильную информационную атаку на Украину», — сказала Тимошенко.

В ответ на это Геращенко обвинила лидера «Батькивщины» в том, что та ходит на пророссийские каналы NewsOne и «112 Украина». «Здесь сидят те, кто рассказывает еще о Порошенко, а сами всю прошлую неделю провели в эфире этих телеканалов — лидеры и лидерки некоторых фракций, которые не вылезают с этих каналов, но здесь рассказывают, как нам надо жить», — отметила вице-спикер.

После этих слов Тимошенко начала возмущаться, а Геращенко призвала ее доказать не словом, а делом, что ценности для нее имеют значение. «Не ходите на эти телеканалы, уважаемые коллеги, сидящие там годами и делающие вид, что у нас до сих пор президент Порошенко. Напомню, что у нас президент Зеленский сейчас, и не делайте вид, что Зеленский сторожит кабинет Порошенко», — подчеркнула Геращенко.

Накануне, 7 июля, российский ведущий Дмитрий Киселев анонсировал прямой телемост «Надо поговорить» между Россией и Украиной. Эфир планировали провести 12 июля в 18:00 на «России 1» и NewsOne. Однако на следующий день украинский телеканал отменил трансляцию после массированной информационной атаки.

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