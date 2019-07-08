Украинский канал отменил телемост с «Россией 1»

Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить», анонсированного ранее телеведущим Дмитрием Киселевым и запланированного с российским каналом «Россия 1». Об этом сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что ряд политических партий начал «массированную информационную атаку» в отношении организации. По мнению сотрудников, подобные действия возвращают Украину «во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы».

«В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера — и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких», — говорится в сообщении.

Представители телеканала подчеркнули, что намеревались организовать площадку «для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей». Ведущими телемарафона должны были стать Андрей Малахов и Мария Ситтель.

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