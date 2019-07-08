От Зеленского потребовали срочного заседания СНБО из-за телемоста с Россией

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов направил президенту Владимиру Зеленскому запрос на проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В СБУ также напомнили телеканалам, вещающим под логотипами «112 Украина» и NewsOne, о возможных санкциях в их отношении за проведение «антиукраинской информационной кампании».

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк ранее призвал прекратить истерику из-за проведения телемоста между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NewsOne. Его заявление опубликовано на официальном сайте СНБО.

В первую очередь, отмечает секретарь СНБО, его призыв адресован к сторонникам экс-президента Петра Порошенко, чьи действия, по мнению Данилюка, и сделали этот телемост возможным. В частности, речь идет об усилении позиций лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которому власть дала «возможность выступать переговорщиком, скупать телеканалы на партнерских условиях и строить сверхприбыльный бизнес энергоресурсов».

По словам Данилюка, сравнение анонсированного телемоста с теми, что проводились между США и СССР — это «дешевая манипуляция». «Сейчас нам предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами», — пояснил он свою позицию.

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Ранее ведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» анонсировал проведение телемоста между Украиной и Россией. Он напомнил, что в 1980-е проходили телемосты между США и СССР, которые вели журналисты Фил Донахью и Владимир Познер. Это позволяло американцам и советским гражданам общаться и обмениваться мнениями в условиях холодной войны.

Телемост с участием российского телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne состоится 12 июля в 18:00 и продлится два часа. В эфире выступят граждане обеих стран. Участвующий в телемосте со стороны Киева телеканал NewsOne в октябре 2018 года был приобретен украинским политиком и экономистом Тарасом Козаком, который с 2014 года заседает в Верховной Раде как депутат от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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