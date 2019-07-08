Телемост России и Украины назвали беседой насильника с жертвой

Телемост между российским и украинским телеканалами «Россия 1» и NewsOne станет беседой между насильником и жертвой. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявил народный депутат Мустафа Найем.

«Мягкая попытка привить стокгольмский синдром стране, у которой одной рукой отняли 12 тысяч жизней и почти десятую часть территорий, а другой — подают валерьянку и предлагают поговорить и успокоиться», — добавил он.

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Найем отметил, что «Россия 1» является государственным каналом, финансируемым из федерального бюджета, и поэтому мало чем отличается от министерства обороны и других ведомств.

«И надо быть феноменально тупым и наивным, чтобы верить, будто деятельность "России 24" (Найем ошибся: в телемосте пригласили поучаствовать телеканал "Россия 1" — прим. "Ленты.ру"), бюджет которого согласовывают правительство, парламент и президент страны, может вещать не в соответствии с целями, стратегией и военной доктриной Российской Федерации», — подчеркнул он.

По мнению Найема, единственный откровенный разговор, который может состояться сейчас, — это разговор между родственниками псковских десантников и семьями погибших украинских солдат. «Они могу друг друга услышать», — заключил депутат.

Ранее 8 июля депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с возможным проведением телемоста. По мнению парламентария, происходящее является информационной диверсией.

Телемост с участием российского телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne запланирован на 18:00 12 июля. Ожидается, что в эфире примут участие граждане обеих стран.

Летом 2014 года в российских и украинских СМИ появилась информация о гибели псковских десантников в боях в Донбассе. Так, газета «Псковская губерния» сообщила, что похороны нескольких военнослужащих-контрактников прошли 25 августа. В Минобороны России эти данные опровергли.

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