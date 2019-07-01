Зеленского попросили защитить СМИ от «российской оккупации»

Более 60 украинских журналистов и более 15 медиаорганизаций адресовали президенту Украины Владимиру Зеленскому, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания и Службе безопасности Украины (СБУ) заявление, в котором призвали остановить «российскую оккупацию украинского медиапространства». Текст их обращения опубликован на сайте «Детектор Медиа».

Поводом для обращения стала покупка телеканала ZIK украинским депутатом Тарасом Козаком, который считается соратником и бизнес-партнером украинского оппозиционера Виктора Медведчука. В заявлении журналистов говорится, что Медведчук с помощью «манипуляций и цензуры», к которой прибегают переходящие под его контроль СМИ, «последовательно продвигает на Украине интересы страны-агрессора». Также в обращении говорится, что Медведчук несет ответственность за введение тотальной цензуры в украинских медиа в первой половине 2000-х, а выстроенный в последнее время вокруг него образ миротворца был создан подконтрольными ему СМИ.

Своим заявлением журналисты выражают «протест против ползучей российской оккупации украинского медиапространства» и призывают президента Зеленского определиться с позицией по информационной интервенции России, гарантировать СМИ редакционную независимость и защитить их «от диктата владельцев». Обращаясь к СБУ, журналисты просят выяснить, не использовались ли для покупки Тарасом Козаком украинских телеканалов «средства страны-агрессора».

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Тарас Козак — украинский политик и экономист, который с 2014 года заседает в Верховной Раде как депутат от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». В октябре 2018 года Козак приобрел телеканал NewsOne, а в декабре 2018 — телеканал «112 Украина». В июне 2019 года стало известно о покупке Козаком телеканала ZIK. После этого из медиахолдинга началось массовое увольнение топ-менеджеров и журналистов, что стало самой масштабной акцией добровольного ухода в истории украинских медиа. В Верховной Раде в то же время потребовали от президента отреагировать на смену владельца ZIK в связи с угрозой «российского реванша». Беспокойство депутатов и журналистов вызывает именно близость Козака к Виктору Медведчуку.

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее, после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине». Он участвовал в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных. Несмотря на отказ Зеленского допускать Медведчука до переговоров, политик договорился с представителями самопровозглашенных республик Донбасса об односторонней передаче четырех военнопленных, что вызвало раздражение со стороны украинского президента.

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