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«Украинские журналисты упали ниже дна»

Как блогер Анатолий Шарий уволил министра информации Украины

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Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
Кадр: Анатолий Шарий / YouTube

Крупнейший скандал разгорелся в украинском информационном пространстве. В эфире «5 канала», который принадлежит президенту страны Петру Порошенко, ведущие обнародовали личные данные и компрометирующие сведения на давно переехавшего в Европу оппозиционного блогера Анатолия Шария. Позже оказалось, что журналистов разыграл сам Шарий, подсунув им фальшивку. В результате в отставку подал министр информации Украины Юрий Стець. «Лента.ру» разбиралась в подробностях произошедшего.

Следствие ведут

Анатолий Шарий — известный блогер, высмеивающий и критикующий украинские СМИ за разжигание розни, распространение фейков и некомпетентность. На его YouTube-канал подписано более миллиона человек. Каждый ролик собирает несколько сотен тысяч просмотров — в разы больше, чем сюжеты украинского телевидения. Украинские власти давно пытаются что-то противопоставить журналисту. Периодически в СМИ публикуется сомнительный компромат, канал блогера блокировался из-за многочисленных жалоб. Однако чем более шаблонным становится украинское информационное пространство, тем большую популярность приобретает Шарий. За его дискредитацию взялся крупнейший «5 канал», но получилось тоже не очень…

Разоблачить блогера решили ведущий Роман Чайка и его приглашенный с телеканала «Эспрессо» коллега Богдан Буткевич. Последний известен тем, что призывал расстрелять участников «Бессмертного полка» и уничтожить 1,5 миллиона жителей Донбасса. Шарию журналисты уделили внимание в эфире передачи «За Чай.com» 29 мая. Чайка и Буткевич объяснили, что эксклюзивные сведения им предоставил некий пользователь Facebook. В частности, прозвучали утверждения о получении Шарием гонораров за «кремлевскую пропаганду». Ведущие показали «тайную уличную съемку» и «расписку» на 16 тысяч долларов. Кроме того, было «раскрыто» место проживания Шария. Сообщили, что он живет в польском городе Гдыня, указали точный адрес и телефон, здание нашли на карте. «Звоните, звоните, письма счастья шлите, пожелать ему здоровья», — призвал Буткевич, хотя оглашение персональных данных является нарушением закона «Об информации» Украины. Ведущих это не смутило, они потребовали подключиться Службу безопасности Украины (СБУ) и даже Службу внешней разведки, чтобы наказать блогера.

Кроме того, ведущие заявили, что Шарий работает в некой конторе Gremi-personal, которая занимается липовым трудоустройством украинцев. По словам ведущих, некоторых клиентов конторы «кидают на бабки». В качестве доказательства были продемонстрированы кадры, как человек, похожий на Шария, кого-то ждет у входа в эту организацию.

Привет Порошенко

Чайка и Буткевич не скрывали своей радости от громкого разоблачения, однако радужное настроение быстро прошло. Вся оглашенная информация оказалась фейком, о чем в своем блоге рассказал сам Шарий. Он, в частности, выложил полную версию съемок у якобы офиса польской фирмы. Там он передает привет Порошенко и называет его представителем секс-меньшинств. Кроме того, Шарий демонстрирует, как собственноручно составляет ту самую «расписку», которую показали в эфире «5 канала». Журналисты даже не заметили нестыковок в общей сумме «амбарной книги». Интересно, что вся эта информация была передана Роману Чайке через Facebook читателем Шария, пользователем Дмитрием Шевченко. Он показал, как еще с декабря 2016-го переписывался с Чайкой, пересылал ему фотографии. Тот в свою очередь даже не удосужился их проверить, верил каждому слову безвестного пользователя. Хотя на странице Шевченко размещены ссылки на сайт Шария, другие оппозиционные ресурсы.

«Представьте, если бы это произошло во Франции. У президента есть свой канал, и в его эфире два обиженных журналиста обнародуют личную информацию блогера, чье преступление заключается лишь в том, что он критикует эту самую власть, того же самого президента, и смел покритиковать канал и, в частности, вот этих двух обиженных. Представили, что произойдет во Франции? Потому что Франция — это цивилизованное государство, а то, с чем мы имеем дело, это государство нецивилизованное, абсолютно беспредельное, там не работают законы, там не работает вообще ничего», — подвел итог Шарий.

В следующем выпуске своей передачи Чайка назвал себя жертвой информационной спецоперации. Он рассказал, как получил информацию о блогере, и отметил, что его все-таки терзали сомнения: «С одной стороны, змея точит — вдруг это человек Шария и разводняк. С другой стороны, есть подозрение в совершении тяжелых уголовных преступлений». «В конце концов, я решил обнародовать и потом услышать ответ», — оправдывался ведущий.

Но последствия уже было не остановить. 31 мая в отставку подал министр информационной политики Украины, куратор «5 канала» Юрий Стець. Причиной он сам указал состояние здоровья. «Никаких политических или иных мотивов не существует», — отметил секретарь ведомства Артем Биденко. Впрочем, портал «Главновости» со ссылкой на собственные источники сообщил, что скандал вызвал резкую реакцию в администрации Петра Порошенко и именно из-за этого Стець подал в отставку.

«Меня достал их бред»

Анатолий Шарий рассказал «Ленте.ру», как готовилась спецоперация против «5 канала» и что он думает об украинской журналистике в целом.

«Лента.ру»: Анатолий, было ли принципиальным для вас проверить профессионализм журналистов именно «5 канала»?

Шарий: С одной стороны, это канал лично Порошенко, он сам не раз об этом говорил. С другой стороны, этот канал постоянно распространяет фейковые новости. Они давно упали ниже плинтуса, я постоянно указывал на ложь в их эфирах, но они даже не убирали это со своего сайта. Меня достал их бред и маразм, их непрофессионализм. Поэтому я решил показать им их уровень.

Вы связываете увольнение Юрия Стеця с этим скандалом?

Зная истеричность Порошенко, я могу представить, какой он закатил скандал в своей администрации, как распекал Стеця. Говорят про проблемы со здоровьем. Думаю, после истерик Порошенко эти проблемы стали такими, что иного выхода, кроме отставки, уже и не было.

Как вы вообще оцениваете работу украинских журналистов?

Это нельзя назвать журналистикой. Это ложь, пропаганда, зомбирование людей. Что угодно, только не журналистика. Любые несогласные, любое альтернативное мнение отрицается, навешиваются ярлыки «кремлевского агента», «агента ФСБ». Украинская журналистика опустилась ниже дна, ее просто нет. Есть отдельные люди, которые относятся к своему делу добросовестно, но в общем и целом это выглядит непрофессионально и бессовестно. Люди отрабатывают свои деньги и вообще не думают, что они несут.

Международные организации говорят об улучшении ситуации со свободой слова на Украине. Например, в апреле был опубликован рейтинг «Репортеров без границ», где страна поднялась на пять ступеней. С чем это связано?

Международные организации далеки от Украины, как декабристы от народа. Они замечают только то, что хотят замечать, и не видят того, чего видеть не хотят. Реально украинские тюрьмы забиты теми, кто сделал какой-то неправильный репост в соцсетях. СМИ боятся и сами не рассказывают о притеснениях. Типична ситуация, когда какой-то более-менее независимый канал начинает бить тревогу, говорит о давлении, а через пару недель он уже транслирует исключительно дистиллированные новости об успехах властей.

На Украине не раз расправлялись с журналистами. В сюжете «5 канала», который вызвал скандал, содержались призывы к СБУ разобраться с вами. Вам не страшно?

Я нахожусь под защитой Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), я могу также обратиться к спецслужбам европейских стран. В конце концов, я могу за себя постоять. Мои личные данные не первый раз появляются в общественном пространстве, мне поступают угрозы, но я не вижу смысла бояться. Это просто ублюдки, стыдно их бояться. К тому же в Европе все-таки нельзя просто так приехать к человеку и начать что-то исполнять. Здесь посадят на всю жизнь в одну камеру с арабами, это все понимают.

Игорь Кармазин

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