Шарий нашел выступавшего в Крыму и приехавшего в Киев участника «Евровидения»

Журналист Анатолий Шарий обратил внимание на то, что участник «Евровидения-2017» от Болгарии Кристиан Костов выступал в Крыму в 2014 году и ему не запретили въезд на Украину. Об этом видеоблогер рассказал с помощью своего YouTube-канала. Ролик называется «Так почему не пустили Самойлову?»

В доказательство своих слов он привел фрагменты двух записей: на одной Костов в Киеве общается с журналистами, на второй — выступает в лагере «Артек» в июне 2014 года.

Шарий призвал Службу безопасности Украины просыпаться.

Видео: Анатолий Шарий / YouTube

В марте СБУ отказалась пускать в страну представительницу России на конкурсе Юлию Самойлову из-за посещения Крыма в 2015 году. Певице запретили въезд на Украину на три года.

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Первый полуфинал «Евровидения-2017» уже состоялся, второй пройдет вечером в четверг, 11 мая, финал намечен на 13 мая.

17-летний Кристиан Костов — российский и болгарский певец, финалист первого сезона проекта «Голос. Дети» (Россия) и обладатель второго места в четвертом сезоне шоу «Х-Factor» (Болгария). Он родился в Москве, мать — казашка, отец — болгарин. В этом году молодой человек был принят в американский колледж Беркли, начнет учиться там в 2018-м.

Костов выступит во втором полуфинале «Евровидения» с песней Beautiful Mess.