Руслана прокомментировала скандал с русскоязычными билетами на «Евровидение»

Певица Руслана призвала покупать билеты на международный музыкальный конкурс «Евровидение-2017», напечатанные на украинском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«У нас везде ищут измену и пишут, что билеты можно купить на сайте concert.ua только на русском», — сообщила Руслана. Она отметила, что приобрела билеты на первый полуфинал соревнования с текстом на английском языке, а на следующую часть конкурса — на украинском.

Исполнительница предложила запустить акцию с лозунгом «На украинское "Евровидение" покупают билеты на украинском».

8 мая сообщалось, что жители Украины возмутились русскоязычным интерфейсом официального сервиса продажи билетов на «Евровидение» concert.ua, открывающимся по умолчанию. В частности, писательница Лариса Ницой предложила «пойти и спалить к чертям» офис дистрибьютора.

«Евровидение» в 2017 году проходит в Киеве. Церемония открытия соревнования состоялась 7 мая в выставочном центре «Парковый», первый полуфинал прошел 9 мая, второй намечен на 11-е. Финал конкурса запланирован на 13 мая.

Руслана — певица, композитор, народная артистка Украины. В 2004 году она победила «Евровидении», проходившем в Стамбуле.