Самойлова посетила Севастополь в день первого полуфинала «Евровидения»

Певица Юлия Самойлова спела на праздничном концерте в Севастополе, посвященном Дню Победы. Ее выступление прошло одновременно с первым полуфиналом «Евровидения-2017» на Украине, на котором она должна была представлять Россию.

Самойлова приехала в Севастополь по личному приглашению главы города Дмитрия Овсянникова. Певица исполнила перед многотысячной публикой песни военных лет, а также композицию Flame is burning, с которой должна была выступить на «Евровидении».

Кульминацией концерта стало исполнение легендарной песни «День Победы», которую она исполнила вместе со зрителями она присоединились тысячи зрителей.

Власти Украины запретили Самойловой въезд в страну из-за гастролей в Крыму, которые были расценены как нарушение госграницы. Первый канал отказался от замены участника, было решено, что певица выступит на фестивале в 2018 году. Овсянников в качестве альтернативы предложил артистке выступление в городе.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва указывает, что процедура полностью соответствовала международному праву, и подчеркивает, что вопрос о статусе полуострова закрыт.