Зеленский гневно отреагировал на вопрос о Медведчуке

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально прокомментировал заданный на брифинге журналистами вопрос о переговорах главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На это обратило внимание ТСН.ua.

На размещенных в сети кадрах видно, что глава государства говорит на повышенных тонах и выглядит разъяренным, отмечает издание.

«У нас есть страна, большая независимая Украина. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?» — задается вопросом украинский лидер. При этом он подчеркивает, что никогда не встречался с Медведчуком.

Ранее в четверг стало известно, что Медведчук в ходе встречи с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договорился об освобождении четверых удерживаемых в Донбассе граждан Украины. Отмечалось, что главы республик согласились на передачу пленных в одностороннем порядке в качестве «жеста доброй воли».

Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Журналисты, оценивая уровень влияния Медведчука, называют его «неформальным послом России на Украине». Он участвовал в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!