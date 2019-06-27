Зеленский по-русски обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой освободить арестованных в России украинских моряков. Об этом он сообщил на брифинге, прямую трансляцию которого ведет УНИАН в Facebook.

«У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал глава государства на русском языке.

По словам Зеленского, он готов на все, чтобы вернуть украинских моряков из России.

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В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

Корабли украинского флота, как заявляет российская сторона, нарушили государственную границу РФ в Черном море и опасно маневрировали, не реагируя на требования властей. В итоге пограничники, применив оружие, задержали катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Президент России Владимир Путин, комментируя этот инцидент, заявил, что это заранее подготовленная провокация в интересах тогдашнего главы Украины Петра Порошенко, в то время готовившегося к президентским выборам, которые он в итоге проиграл.

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