Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив

Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в интервью программе «Донбасс.Реалии». Запись доступна на YouTube.

Он подчеркнул, что Киев не отказывается от планов проводить военные корабли через пролив. Однако командование разработает план, «как это делать так, чтобы не было таких последствий».

Хомчак подчеркнул, что в прошлом году именно Россия совершила провокацию и акт военной агрессии. «Они не собирались выполнять нормы морского права, гуманитарного права», — сказал он.

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13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет. Он также указал, что угрозы в регионе не уменьшилась, и обвинил Москву в блокировке торговых судов.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли вместе с экипажами задержали пограничники ФСБ России. Срок предварительного расследования по этому делу продлен до 25 августа.

Москва сочла инцидент провокацией, Киев заявил об акте военной агрессии.

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