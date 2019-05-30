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Украина нашла новые доказательства правоты в инциденте в Керченском проливе

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Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Россия вернет задержанных за нарушение госграницы украинских моряков после решения морского трибунала. Об этом она сообщила в эфире 5 канала.

По ее мнению, Россия хотя и подчинится решению международного суда, сделает это «своим способом». Освобождение моряков может быть представлено как «собственное решение, как воля Путина». Она также допустила, что освобождение моряков может быть подано как жест доброй воли в попытке начать диалог с новой украинской властью.

Кроме того, по ее словам, решение Международного трибунала укрепило международные позиции Киева. Как отмечает Зеркаль, после самого инцидента многие европейские страны допускали, что Киев не прав в случившемся. «А здесь у нас есть доказательство того, что это не украинская позиция, это решение Международного морского трибунала — что мы ничего не нарушали, что это нарушила Россия», — заявила она.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить три украинских корабля и 25 моряков, арестованных после инцидента в Черном море. В России, комментируя это решение, заявили о намерениях обжаловать решение суда, поскольку конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли российскую границу и, не реагируя на требования российских пограничников остановиться, начали опасное маневрирование. В результате пограничное управление ФСБ России задержало корабли и их экипаж.

Москва назвала действия украинской стороны провокацией, было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. 15 апреля срок предварительного расследования по делу продлили до 25 августа. Киев считает действия Москвы актом военной агрессии.

Зеркаль занимает пост замглавы МИД с 2014 года. Помимо деятельности в сфере морского, права она также принимала участие во всех раундах переговоров по политической и экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС и представляла Украину в международном суде в Гааге.

Новый президент Украины Владимир Зеленский хотел назначить ее на пост замглавы администрации президента по международным делам. Соответствующий указ появился на сайте президента 22 мая, однако был удален. Сама Зеркаль объяснила, что отказалась от должности, поскольку ее деятельность в МИД полностью отвечает ее ценностям и интересам, и у нее есть силы и желание продолжать работу.

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