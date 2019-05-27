Украина выдвинула России требование

МИД Украины направит российским коллегам ноту о возврате украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире радио «НВ», передает «Интерфакс-Украина».

«В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово», — сказала Зеркаль.

По словам замминистра, украинское министерство обратится и ко всем другим главам МИД в мире с просьбой призвать Россию отпустить моряков и суда.

Три корабля ВМС Украины и 24 члена их экипажей были задержаны 25 ноября 2018 года. Корабли вошли в российские территориальные воды, не отреагировали на предупреждения и начали опасные маневры. Моряки были этапированы в Москву и в настоящее время ждут суда. 15 апреля срок предварительного расследования по их делу был продлен до 25 августа. Киев счел эти действия актом военной агрессии.

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