Россия пригрозила ответными санкциями из-за инцидента в Керченском проливе

Россия примет ответные действия против Австралии за санкции, введенные из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«Дублируя аналогичные деструктивные решения США и ЕС, официальная Канберра продолжает в русле пресловутой западной солидарности следовать недальновидному курсу на подрыв двусторонних отношений», — сказано в сообщении.

Какими будут ответные меры, в ведомстве не уточнили, однако подчеркнули, что «эта недружественная акция» не останется без ответа.

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18 марта к антироссийским ограничительным мерам присоединилась Канберра. Они коснулись семи граждан России «за их роль в перехвате и захвате украинских военно-морских судов, которые пытались пройти через Керченский пролив». Санкции касаются финансовых вопросов и запрета на въезд в страну. Австралия также призвала Москву освободить задержанных украинских моряков.

15 марта санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе ввели Евросоюз, США и Канада. В Оттаве отметили, что стороны координировали ограничительные меры, и это «подчеркивает сплоченность партнеров по обе стороны Атлантики против российской агрессии».

25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все 24 члена экипажей задержанных кораблей были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

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