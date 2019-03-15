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ЕС ввел санкции против россиян за инцидент в Керченском проливе

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Страны Евросоюза ввели новые санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

Как указывается, ограничения в отношении граждан России вводятся «в связи с применением силы Российской Федерацией (...) в Керченском проливе, что является нарушением международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины». Решение вступает в силу со дня публикации.

В список вошли в том числе начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Кроме того, санкции ввели в отношении командиров кораблей «Дон» Алексея Саляева и «Изумруда» Андрея Шипицина, а также малого противолодочного корабля ВМС России «Суздалец» Сергея Щербакова.

В него также попали заместитель начальника управления — начальник отдела береговой охраны погрануправления ФСБ по Крыму Андрей Шеин, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму Руслан Ромашкин, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым в Керчи Алексей Шатохин.

О подготовке нового пакета европейских санкций стало известно 12 февраля. До этого ограничительные меры в связи с событиями в Керченском проливе анонсировали в США — американские дипломаты планируют ввести их в отношении 24 человек.

25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все 24 члена экипажей задержанных кораблей были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

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