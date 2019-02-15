ЕС согласовал новые санкции против россиян

Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом со ссылкой на близкие к ситуации анонимные источники сообщает RFE/RL.
Точное число тех, кого коснется заморозка счетов и запрет на въезд, не называется — предполагается, что в списке всего восемь человек. Это россияне, непосредственно причастные к инциденту, и российские судьи, которые выносили решение об аресте украинских моряков.
О подготовке нового пакета европейских санкций стало известно 12 февраля. До этого санкции в связи с событиями в Керченском проливе анонсировали в США — американские дипломаты планируют ввести санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ, которых считают виновными в агрессии против украинцев. Кроме того, Соединенные Штаты собираются усилить давление на различные секторы экономики России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 февраля прокомментировал санкции ЕС, заявив, что они вводятся под давлением Вашингтона. По его словам, это «лишний раз говорит о несамостоятельности Евросоюза».
25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все 24 члена экипажей задержанных кораблей были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».