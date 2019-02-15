ЕС согласовал новые санкции против россиян

Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом со ссылкой на близкие к ситуации анонимные источники сообщает RFE/RL.

Точное число тех, кого коснется заморозка счетов и запрет на въезд, не называется — предполагается, что в списке всего восемь человек. Это россияне, непосредственно причастные к инциденту, и российские судьи, которые выносили решение об аресте украинских моряков.

О подготовке нового пакета европейских санкций стало известно 12 февраля. До этого санкции в связи с событиями в Керченском проливе анонсировали в США — американские дипломаты планируют ввести санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ, которых считают виновными в агрессии против украинцев. Кроме того, Соединенные Штаты собираются усилить давление на различные секторы экономики России.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 февраля прокомментировал санкции ЕС, заявив, что они вводятся под давлением Вашингтона. По его словам, это «лишний раз говорит о несамостоятельности Евросоюза».

25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все 24 члена экипажей задержанных кораблей были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

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