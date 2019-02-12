России предрекли новые санкции

США и Евросоюз планируют ввести новый пакет санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на ряд дипломатических источников.

Издание выяснило, что главы МИД Евросоюза обсудят этот вопрос 18 февраля, а сами санкции могут быть введены в течение ближайших двух месяцев. Уточняется, что рестриктивные меры будут приняты против физических лиц и организаций, непосредственно связанных с инцидентом.

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31 января спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что обсуждал перспективы новых санкций с представителями Евросоюза и НАТО. В тот же день в российском МИД указали на неэффективность американских санкций, отметив, что из-за них пострадали работающие с Россией американские компании.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины и 24 моряка. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

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