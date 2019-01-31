Россия отметила безуспешность санкций США

Антироссийские санкции США оказались бесполезны. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова на брифинге, его трансляция доступна на Facebook.

«Удалось ли чего-либо достичь из тех поставленных целей, которые декларировались Вашингтоном? (...) Нет, не удалось», — передает ее слова РИА Новости.

По словам Захаровой, введенные ограничения наносят вред непосредственно американским компаниям, работающим с Россией. Дипломат также отметила, что на Западе по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с российским бизнесом.

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22 января сообщалось, что Вашингтон поддерживает решение Брюсселя, который ввел санкции в связи с применением химического оружия. Под ограничения попали в том числе четверо россиян.

Ранее в январе замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что антироссийские санкции США свидетельствуют о слабости Вашингтона.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Отмена санкций увязывается с выполнением Москвой подписанных в феврале 2015 года минских соглашений по стабилизации ситуации в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является участником противостояния на Украине, поэтому ответственность за выполнение положений лежит на киевских властях и лидерах ополчения.

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