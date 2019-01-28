США сняли санкции с «Русала»

Минфин США снял санкции с компаний «Русал», En+ и Евросибэнерго Олега Дерипаски. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве при этом отметили, что все санкции в отношении Дерипаски остаются в силе. Решение о снятии ограничительных мер принято в соответствии с поданным конгрессу уведомлением.

О планах снять санкции против российских компаний стало известно 19 декабря. Уточнялось, что рестриктивные меры будут отменены в течение 30 дней.

В числе условий для восстановления «Русала» в правах была отставка председателя совета директоров Маттиаса Варнинга и лишение Дерипаски возможности назначать членов совета директоров.

En+ вместе с UC Rusal попали под санкции Минфина США, введенные 6 апреля. Им запрещено экспортировать свою продукцию на американский рынок (основной для российского алюминия) и вести бизнес с американскими резидентами. Позднее власти США объявили, что снимут ограничения в случае, если Дерипаска снизит свою долю владения в En+ до 40 процентов. Бизнесмен вышел из управляющих органов En+ и UC Rusal, также компании ведут переговоры с Вашингтоном о передаче пакета Дерипаски в доверительное управление.

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