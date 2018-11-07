Россия заступилась за Дерипаску и Костина

Решение организаторов экономического форума в Давосе не приглашать владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, совладельца «Русала» Олега Дерипаску и главу госбанка ВТБ Андрея Костина повредит скорее самому форуму, нежели бизнесменам, считает Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 7 ноября.

«Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря Давосскому форуму, а Давосский форум стал форумом благодаря таким бизнесменам», — сказал Песков.

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По мнению представителя Кремля, отказавшись пригласить российских бизнесменов, «форум рубит свои основы». В то же время он подчеркнул, что неучастие россиян в мероприятии не стоит считать проблемой.

«В Москве проводятся форумы, часть из них организуют предприниматели, упомянутые вами, все заинтересованные всегда имеют возможность приехать к нам в Россию», — напомнил Песков.

Накануне газета Financial Times сообщила, что Дерипаска, Вексельберг и Костин не будут приглашены на Всемирный экономический форум, который состоится в январе в швейцарском Давосе. По данным издания, международные организации приняли это решение из-за попадания предпринимателей в санкционный список США. Также газета пишет, что российский лидер Владимир Путин не будет участвовать в Давосе и в 2019 году.

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