Миллиардеров из России не пустят на главный экономический форум планеты

Сразу троих представителей российского крупного бизнеса фактически объявили персонами нон-грата на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом сообщает британская Financial Times со ссылкой на источники.

В список нежелательных персон попали владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, а также глава госбанка ВТБ Андрей Костин. Причина попадания в черный список — санкции против бизнесменов и топ-менеджера, которые вызвали обеспокоенность у международных организаций.

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Более того, ситуация привела к тому, что организаторы главного экономического форума планеты передумали приглашать президента России Владимира Путина, которого долгое время просили посетить мероприятие. Один из источников газеты утверждает, что это не «вопрос закона», организаторы просто «под огромным давлением со стороны США».

В Кремле изданию подтвердили информацию, о том что Владимир Путин не будет участвовать в Давосе и в 2019 году. О запрете же троим россиянам на участие в форуме в Москве услышали впервые.

Всемирный экономический форум в Давосе — ежегодное и самое масштабное экономическое событие планеты. Ежегодно на площадках форума собираются главные персоны из сферы бизнеса и политики. В прошлом году главным гостем форума был президент США Дональд Трамп, который пытался объяснить европейской аудитории свой взгляд на мировую торговлю.

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