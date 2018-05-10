Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Специалисты антивирусной компании «Доктор Веб» сообщили о новом виде мошенничества в интернете — злоумышленники крадут деньги людей, обращающихся за социальными компенсациями.

Мошенники рассылают смс, сообщения по электронной почте и в мессенджерах с информацией о возможности получить компенсацию за неиспользованные коммунальные и медицинские услуги либо услуги обязательного страхования, а также прилагают ссылку, ведущую на сайт. Все подобные сайты созданы с использованием одного и того же шаблона и принадлежат неким «Центрам компенсации неиспользованных медицинских услуг», «Союзам независимых энергетических компаний» и прочим несуществующим организациям, предупреждает «Доктор Веб».

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Для получения обещанной компенсации посетителей сайта просят ввести в специальную форму последние цифры какого-либо документа, а также свои имя и фамилию. В итоге на экране появится информация о доступной выплате, для получения которой требуется перевести мошенникам небольшую денежную сумму якобы за услуги самой платформы.

«Доктор Веб» предостерегает граждан от использования сомнительных интернет-ресурсов, предлагающих получить какие-либо денежные компенсации от лица неких фондов или организаций.

На последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе, прошедшем в начале этого года, мошенничество в сети было названо одним из наиболее опасных глобальных рисков для человечества.

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