Мошенники предлагали бесплатные наркотики и представлялись полицией

Следователи управления МВД России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении трех жителей Новороссийска, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, новороссийцы объявляли в интернете о раздаче бесплатных наркотиков, делали закладки с порошкообразным веществом и указывали адрес тайников. После этого они в засаде выжидали желающих безвозмездно получить наркотики, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и предлагали освободить от уголовной ответственности за деньги.
Всего мошенники успели выручить более 400 тысяч рублей от троих потерпевших.
Подозреваемые задержаны. Одному из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двое находятся под стражей.