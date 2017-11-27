Мошенники предлагали бесплатные наркотики и представлялись полицией

Следователи управления МВД России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении трех жителей Новороссийска, сообщает пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, новороссийцы объявляли в интернете о раздаче бесплатных наркотиков, делали закладки с порошкообразным веществом и указывали адрес тайников. После этого они в засаде выжидали желающих безвозмездно получить наркотики, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и предлагали освободить от уголовной ответственности за деньги.

Всего мошенники успели выручить более 400 тысяч рублей от троих потерпевших.

Подозреваемые задержаны. Одному из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двое находятся под стражей.